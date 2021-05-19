شربل وهبه يقدم للرئيس اللبناني طلب اعفائه من منصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تقدم وزير الخارجية بحكومة تسيير الأعمال، شربل وهبه، الأربعاء، بطلب إعفاء من منصبه إلى رئيس البلاد، ميشال عون، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحاتها واعتبرت مسيئة لدول الخليج.

الوزير شربل وهبه من بعبدا: في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للاساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية https://t.co/Wj6L2Z9A6A

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية على صفحتها الرسمية بتويتر، وجاء فيها: "الوزير شربل وهبه من بعبدا في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".

ويأتي اعلان طلب الإعفاء بعد تنديدات واسعة واستدعاء لسفراء لبنان في عدد من الدول بالإضافة إلى بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي طالب فيه وهبه "بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من اساءات غير مقبولة على الإطلاق".

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب المحلل السعودي، سلمان الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".