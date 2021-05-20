محاميهما لـCNN: تمديد اعتقال الأردنيين المتسللين إلى اسرائيل 4 أيام

عمان، الأردن (CNN)-- قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة حيفا، الخميس، تمديد توقيف الشابين الأردنيين المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية منذ الأحد الماضي، مصعب الدعجة وخليفة العنوز حتى الاثنين المقبل، مع استمرار أمر منع محاميهما بلقائهما حتى ليل اليوم الخميس.

وقال المحامي خالد المحاجنة الموكل في قضيتهما، في تصريح لموقع CNN بالعربية ظهر الخميس، إن المحكمة قررت في جلسة عقدتها صباحا، تمديد اعتقالهما لمدة 4 أيام إضافية، بعد رفض طلب تمديد التوقيف لمدة 10 أيام تقدمت به المخابرات والشرطة الإسرائيلية، وفقا له.

وبين المحاجنة، وهو عضو في لجنة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الجلسة عقدت صباحا على قسمين الأول بحضور المعتقلين الأردنيين بدون المحامي، والقسم الثاني بحضور المحامي لكن بدون المعتقلين في قاعة المحكمة.

ويستمر أمر منع لقاء المحاجنة بالمعتقلين وفقا له، حتى ليل اليوم الخميس، استنادا إلى قرار صدر لاحقا من محكمة استئناف الناصرة للنظر في طلب الطعن بأمر منع لقائهما، وقررت المحكمة الابقاء على المنع حتى الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة.

واضاف المحاجنة: "في حال لم تحدث أي تطورات متعلقة بالتحقيق، سيلغى أمر المنع، وفيما طرأت معطيات جديدة سيكون متاحا أمام المخابرات الاسرائيلية بمنعي من لقائهما، لمدة أخرى وفقا للقانون الاسرائيلي تمتد لـ10 أيام إضافية".

وتسلل الدعجة والعنوز من الحدود الشمالية للمملكة، الأحد، وعبرا إلى منطقة بيسان في الجانب الاسرائيلي، بعد مشاركتهما في احتجاجات حدودية في منطقة الكرامة الاردنية، على التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة والمسجد الأقصى.