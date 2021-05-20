الجيش الإسرائيلي: استهداف مبنى واحد على الأقل بصواريخ من غزة على أشدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأيام الماضية منذ بدء عمليات "حارس الأسوار" من تصفية مسؤولين كبار في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في باطن الأرض وفوقها على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها غانتس خلال جولة في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أضاف وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "لا مأمن لاي إرهابي"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستواصل التصرف بمسؤولية امنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل المدى يتيح المجال امام تغيير الوضع في المنطقة ويعزز الجهات المعتدلة".

وكان مصدر عسكري قد كشف لـCNN في و قت سابق الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي حاول مرتين استهداف محمد الضيف، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال الأيام الـ10 الماضية.

وقال المصدر إن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول محاولتين لاستهداف الضيف صحيحة وأنه تمكن من الفرار، دون تقديم تقارير عن تاريخ أو موقع استهداف الضيف.