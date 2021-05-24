فيديو

تحالف "دعم الشرعية" في اليمن: إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ حوثي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
لماذا رفض الحوثيون مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه أحبط هجوما بزورق مفخخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في شريط عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذكر فيه: "إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر"، مضيفة: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وذكرت الوكالة السعودية أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".

ولم تورد قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي أو وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التي تديرها الجماعة أي معلومات إضافية حول هذه الحادثة حتى كتابة هذا التقرير.

قد يهمك أيضاً

السعودية: اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.