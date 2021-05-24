تحالف "دعم الشرعية" في اليمن: إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ حوثي

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إنه أحبط هجوما بزورق مفخخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن بالبحر الأحمر.

#عاجل #التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. #واس_عام

جاء ذلك في شريط عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذكر فيه: "إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر"، مضيفة: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وذكرت الوكالة السعودية أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".

ولم تورد قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي أو وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التي تديرها الجماعة أي معلومات إضافية حول هذه الحادثة حتى كتابة هذا التقرير.