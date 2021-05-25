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محاولة انتحار من فوق جسر بالكويت.. والداخلية تعلق

الشرق الأوسط
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صورة نشرتها الداخلية الكويتية
Credit: @Moi_kuw

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لمحاولة شخص القفز والانتحار من فوق جسر في الكويت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

الداخلية الكويتية نشرت صورتين من موقع الحدث على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "قطاع الأمن العام ينجح بإحباط محاولة انتحار شخص في منطقة الجهراء وذلك بعد ورود بلاغ الى غرفة العمليات يفيد بمحاولة شخص القاء نفسه على الطريق العام من احد جسور المشاة، وجاري احالته الى مخفر النعيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وفي سياق منفصل عقّبت الداخلية الكويتية على مقطع فيديو متداول يظهر قيام فتاة بالتلفظ بألفاظ سيئة، حيث نشرت بيانا قالت فيه إن مقطع الفيديو هذا قديم ويعود إلى العام 2014.

وقالت الداخلية الكويتية في بيانها: "ان مقطع الفيديو قديم ويعود إلى تاريخ 11/2/2014 حيث تم ضبطها من قبل إدارة حماية الآداب العامة في حينه وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقها".

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