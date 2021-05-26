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الجيش الأمريكي ينشر صورا من تدريبات جوية بقاعدة الأمير سلطان بالسعودية

الشرق الأوسط
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الجيش الأمريكي ينشر صورا من تدريبات جوية بقاعدة الأمير سلطان بالسعودية
Credit: @CENTCOMArabic

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، صورا تظهر جوانبا من التدريبات التي أجراها سلاح الجو الأمريكي مع نظيره السعودي في قاعدة الأمير سلطان الجوية الأسبوع الماضي.

الصور نشرتها القيادة المركزية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "اختتمت الاسبوع الماضي المناورات المشتركة لتمرين ’سراب الصحراء 3‘.. وقال العميد إيفان بيتوس: ’لدينا شراكة ثابتة مع القوات الجوية الملكية السعودية هنا في قاعدة الأمير سلطان الجوية، وننسق في كثير من الأحيان لوضع خيارات تعزز وتقوي دفاعاتنا ضد التهديدات الناشئة والموثوقة‘".

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد نشرت الأسبوع الماضي صورا من التدريبات الجوية على صفحتها الرسمية بتويتر.

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية نشر مقطع فيديو حول قدرات قاعدة الأمير سلطان في العام 2019، حيث نشرت مقطع فيديو في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، يظهر عملية هبوط قاذفات B1B الاستراتيجية تهبط في القاعدة السعودية، حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.

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