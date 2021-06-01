السنوار عقب لقاء عباس كامل: على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة

بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال يحي السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، إنه ناقش كل تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي يزور القطاع.

وأضاف السنوار وفقا لما نقله الموقع الرسمي لحماس: "أكّدنا أنّ مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان.. حماس دعت المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية، وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى".

وتابع: "المصريون ناقشوا مع حماس ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة لإعادة الإعمار"، مؤكدا "أننا على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة وتوفير فرصة حياة كريمة لشعبنا بالقطاع".

وحول صفقة تبادل الأسرى، "شدد السنوار على رفض الحركة لأي اشتراطات بموضوع تبادل الأسرى، وأنه لا علاقة لهذا الموضوع بأي تخفيف أو أي إعمار أو كسر حصار غزة، ولا مانع لدينا أن يسير المساران بشكل متوازٍ، لكن أيّ ربط بينهما هو مرفوض رفضًا قاطعً"، وفقا لما نقلته الحركة.