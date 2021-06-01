دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على تغريدة من الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله والتي تناول فيها موضوع المصالحة الخليجية وعودة قطر إلى البيت الخليجي وأنها "نفذت كل المطالب بإرادتها الحرة".

قطر تعود للبيت الخليجي ونفذت كل المطالب وأكثر وتحقق كل شروط المصالحة الخليجية بأسرع مما هو متوقع وتتجه نحو محور الاعتدال بارادتها الحرة بعيدا عن محور اردوغان والإخوان وإيران فماذا انتم فاعلون؟ https://t.co/po86tcMHMI

بدأ الأمر بتغريدة لعبدالخالق عبدالله، قال فيها: "قطر توجه دعوة رسمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة قطر. كيف تقرأ هذا التطور المثير في موقف الأشقاء في قطر تجاه الشقيقة مصر؟" قبل أن يرد عليه أسامة رشدي بتغريدة قال فيها: "وكيف تقرأ موقف الاشقاء المصريين والاماراتيين الذين رفعوا الحصار عن قطر وتناسوا ال 13 مطلبا التي فرضوها كشروط عند حصارهم في 5يونيه 2018؟ لا المطالب تحققت وكلكم تتراجعون تنفيذا لإملاءات خارجية ومن الطبيعي بعد تعاون قطر مع مصر في وقف اطلاق النار في غزة ان ينسقا مواقفهم ما المشكلة؟".

نفذت كل شروط المصالحة؟ انزين …. كم تردد قناة الجزيرة ؟ 😂 وبالمرة . . عطونا إحداثية القاعدة التركية #يا_إخوان؟ 😂 https://t.co/qP3E7A9AEy

من جهته رد عبدالخالق عبدالله بتغريدة قال فيها: "قطر تعود للبيت الخليجي ونفذت كل المطالب وأكثر وتحقق كل شروط المصالحة الخليجية بأسرع مما هو متوقع وتتجه نحو محور الاعتدال بإرادتها الحرة بعيدا عن محور اردوغان والإخوان وإيران فماذا انتم فاعلون؟".

لترد عليه الشيخة مريم آل ثاني قائلة بتغريدة: "نفذت كل شروط المصالحة؟ انزين .. كم تردد قناة الجزيرة؟ وبالمرة.. عطونا إحداثية القاعدة التركية.."

ويذكر أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، أعلن مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة، قبل أن يتم تداول مقاطع فيديو استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في هذه القمة الخليجية.