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البحرية الأمريكية تنشر فيديو من عملياتها في البحر الأحمر

الشرق الأوسط
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إحدى الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية في البحر الأحمر
Credit: @CENTCOMArabic

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صورا من عملياتها في منطقة البحر الأحمر والتي تقع ضمن مناطق عمليات الأسطول الخامس.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت بتعليق على الصور: "جانب من عمليات ’البحرية الأميركية‘ في البحر الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية ’الأسطول الخامس‘، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

وفغي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا من تدريبات مشتركة في الكويت، الشهر الماضي.

وقالت القيادة المركزية في تعليق: "بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات ’يورو-فايتر تايفون‘ ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في الكويت".

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