أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف البيت الأبيض، السبت، أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدث مع الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وأكد له دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس، وطالب بايدن بالعودة إلى المسار الديمقراطي بعد قرارات الرئيس التونسي.

ونشر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن سوليفان "أكد الدعم القوي من جانب الرئيس بايدن للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس بناء على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بحكم القانون"، وفقا للبيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض: "بهذه الروح، ركز الاتصال على ضرورة عودة القادة التونسيين بشكل سريع إلى المسار الديمقراطي، وأكد سوليفان أن ذلك يتطلب تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، يقودها رئيس وزراء قادر على ضمان استقرار الاقتصاد ومواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة العودة إلى برلمان منتخب".

وكان قد أصدر الرئيس التونسي 4 قرارات في وقت سابق الأسبوع الماضي جمد فيها البرلمان وأقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب بالإضافة إل تسليم السلطات التنفيذية للرئيس ومنحه صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد.