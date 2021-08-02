دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق جيريمي كوربين، رئيس حزب العمال البريطاني السابق إلى الملف التونسي والأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، واصفا ما حدث بان له "كل العلامات المميزة للانقلاب" على حد تعبيره.

الاحدات في تونس لها كل العلامات المميزة للانقلاب والاعتداء على المكتسبات الديموقراطية خلال العقد الماضي . كل التضامن مع أولئك المدافعين عن الحقوق الديموقراطية والحريات ، والدعم الكامل لاستعادة العمل للبرلمان المنتخب ولانهاء القمع

جاء ذلك في تغريدة نشرها كوربين باللغة العربية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الأحداث في تونس لها كل العلامات المميزة للانقلاب والاعتداء على المكتسبات الديموقراطية خلال العقد الماضي.."

وتابع كوربين في التغريدة ذاتها: "كل التضامن مع أولئك المدافعين عن الحقوق الديموقراطية والحريات، والدعم الكامل لاستعادة العمل للبرلمان المنتخب ولإنهاء القمع.."

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس بن سعيد قد أكد أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وحل فيها الحكومة وجمد مجلس النواب، تأتي ضمن إطار الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير في بلاده ستبقى مكفولة رغم تلك الإجراءات، إلا أنه وصف عزم "بعض القيادات" النزول إلى الشارع بانه "غير دستوري".

وقال بن سعيد أثناء استقباله صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "أردت أن أقابلكم اليوم لدحض وتفنيد الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام... ليس للقيام بحوار بل هي رسالة لكل التونسيين وللعالم أجمع بأن تونس برغم الأزمة التي تعيشها تعمل على ضمان الحقوق والحريات"، حسب قوله.