إيران ترد وتحذر بعد تقارير "خطف" سفن في الخليج وبحر عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت وزارة الخارجية الإيرانية، فجر الأربعاء، على ما يتم تداوله من أنباء عن "اختطاف" سفن في الخليج وبحر عُمان، محذرة من "افتعال أجواء كاذبة".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حيث وصف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الاخبار المبثوثة حول وقوع أحداث أمنية متتالية للسفن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان بأنها مشبوهة تماما، محذرا من افتعال اي اجواء كاذبة لأغراض سياسية خاصة".

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "التأكيد على سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في إرساء وحفظ الاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان"، وأن "القوة البحرية الايرانية تعلن استعدادها لمساعدة واغاثة السفن التي تتردد في المنطقة وتقديم الدعم وخدمات الاسناد البحري لها عند الحاجة".

وأضاف خطيب زادة وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية: "في حالة وجود اي مشكلة في أنظمة الملاحة، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتقديم المساعدة والتحقيق في الأمر عن كثب.. واستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع دول المنطقة في هذا المجال".