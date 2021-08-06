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الحريري: الوضع بالجنوب خطير جدا جدا وتهديد غير مسبوق

الشرق الأوسط
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مدفعية إسرائيلية ترد بقصف أهداف بعد إطلاق القذائف من لبنان صوب إسرائيل
Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الوضع في جنوب بلاده بـ"الخطير جدا جدا"، وذلك بأعقاب إطلاق حزب الله اللبناني، صواريخ صوب إسرائيل، الجمعة.

جاء ذلك في تغريدات للحريري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الوضع على الحدود مع العدو الاسرائيلي خطير جداً جداً وتهديد غير مسبوق للقرار 1701.. استخدام الجنوب منصة لصراعات اقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على ارضه.."

وتابع قائلا: "لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الايراني - الاسرائيلي في بحر عُمان.. والدولة بقواها العسكرية والامنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة".

وأضاف: "ان تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها. فاين الدولة من كل ذلك وهل اخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً بإطلاق الصواريخ؟ لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح اصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

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