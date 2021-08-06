الحريري: الوضع بالجنوب خطير جدا جدا وتهديد غير مسبوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الوضع في جنوب بلاده بـ"الخطير جدا جدا"، وذلك بأعقاب إطلاق حزب الله اللبناني، صواريخ صوب إسرائيل، الجمعة.

الوضع على الحدود مع العدو الاسرائيلي خطير جداً جداً وتهديد غير مسبوق للقرار ١٧٠١ استخدام الجنوب منصة لصراعات اقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على ارضه ١/٣

جاء ذلك في تغريدات للحريري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الوضع على الحدود مع العدو الاسرائيلي خطير جداً جداً وتهديد غير مسبوق للقرار 1701.. استخدام الجنوب منصة لصراعات اقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على ارضه.."

ان تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها . فاين الدولة من كل ذلك وهل اخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً باطلاق الصواريخ ؟ لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح اصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي ٣/٣

وتابع قائلا: "لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الايراني - الاسرائيلي في بحر عُمان.. والدولة بقواها العسكرية والامنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة".

وأضاف: "ان تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها. فاين الدولة من كل ذلك وهل اخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً بإطلاق الصواريخ؟ لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح اصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".