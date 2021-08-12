دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على أزمة قبيلة "آل مرة" وانتخابات مجلس الشورى في قطر المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معتبرًا أن "من يملك الأكثر يملك الأقل".

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر، إن "من يملك الأكثر يملك الأقل... قاعدة قانونية. مثال: من يملك الجنسية... يملك حق الانتخاب. لماذا؟ لأن امتلاك الجنسية أكبر من امتلاك حق الانتخاب"، مضيفا: "قولوا آمين اللهم سهل مشكلة آل مرة المساكين".

وفي وقت لاحق، حذف خلفان التغريدة ثم أعاد نشرها مجددا كما هي باستثناء كلمة "المساكين" التي استبدلها بكلمة "الموقرين".

وأثار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في 29 يوليو الماضي، موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.

وينص القانون على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية". ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.

ووجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون انتخابات مجلس الشورى، واعتبروا أنه يحرمهم من حق التصويت والترشح، فيما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات العديد من أبناء القبيلة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين الماضي، عن إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.