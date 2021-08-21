نجيب ساويرس يثير تفاعلا بعد اقتراحه استضافة لاجئين أفغان في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، حالة من التفاعل بعد اقتراحه استضافة بلاده عدد من اللاجئين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وكتب ساويرس، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: اقتراح: هل يمكن أن نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر!"

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر !

وتباينت ردود فعل متابعي رجل الأعمال المصري، بين من رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، فيما رفض البعض الفكرة. في حين دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لشبكة CNN، الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تدرس مواقع جديدة، بما في ذلك أوروبا، لنقل الأفغان مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر.

وعادت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، لتؤكد أن بلادها ستواصل المشاركة في عمليات الإجلاء من أفغانستان، حسبما قالت عبر حسابها في موقع تويتر.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أرسلته لشبكة CNN، إن الإمارات ستستضيف 5 آلاف مواطن أفغاني بشكل مؤقت بعد طلب من حكومة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أفادت كلاريسا وارد مراسلة شبكة CNN في كابول، أنه لم تغادر أي رحلة طيران العاصمة الأفغانية لمدة امتدت لثماني ساعات على الأقل، يوم الجمعة.

وأخبر جنود قرب مدرج مطار حامد كرزاي مراسلة CNN أن هناك 10 آلاف شخص تم تجهيزهم للمغادرة، لكنهم غير قادرين على المغادرة لأنه لا يوجد مكان يطيرون إليه، لأن قطر ترفض قبول المزيد من الأفغان لأنهم وصلوا إلى طاقتهم الاستيعابية.

كانت دول أخرى قد عرضت استضافة اللاجئين الأفغان مؤقتًا، منها ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وأوغندا.