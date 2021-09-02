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السعودية.. فيديو لأول دفعة نسائية بالقوات المسلحة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، مقطع فيديو من مراسم تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة من مركز تدريب الكادر النسائي بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الحفل بدأ بآيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة".

وأضاف البلوي: "للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً".

وذكرت الوكالة السعودية في تقريرها أن الدورة "بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعًا".

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