دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، معلنا في الوقت نفسه أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع للسجون قريبا.

وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، الأربعاء إنه يجب أن يطمئن المصريون بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلادهم.

وأضاف: "لا شك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة". وتابع بالقول: "مش من حق حد يسيء للآخرين سواء بالتنمر أو التحرش، لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، مؤكدا أنه "من الضروري وجود القوانين داخل أي دولة لضبط حركة المجتمع".

وأعلن السيسي أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع قليلة، قائلا: "إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون، واحد من 7 أو 8 هنعملهم في مصر، إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء... حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن".

وأضاف: "المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني... حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية". وتابع: "مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا، القضاء سيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة".

وعن تجديد الخطاب الديني، قال الرئيس المصري إن "اللي عمل الدين ربنا، فهل اللي عمل الدين هل ممكن يصطدم بالحضارة؟ هذه إساءة للخالق العظيم".

وأضاف: "أهل الشرائع والعلماء خايفين من إيه؟ الدين مش هيضيع، ده ربنا نزل رسل وكتب وحافظها لغاية يوم القيامة، ولو إحنا لم نخف وتصدينا للقضايا، وأصبنا فلينا أجرين، وإن أخطأنا فلينا أجر واحد، يا ترى كعلماء دين مستعدين لكده ولا لا؟".

ورأى السيسي أن "فكرة الميل للدين بشكل مطلق بدون تفكير تراجعت في مصر". وقال: "المصريون أصبحوا أكثر خوفًا ويقظة على بلادهم وتوجسًا على بلادهم لأن الواقع حولنا في بلاد أخرى مجاورة نموذج حي على أن المسار ده كان ممكن يكون قدرنا أو حظنا".

وأضاف السيسي: "لكن بقولكم يا مصريين إن الخالق العظيم قال مصر لأ، صدقوني أنا بقه إذا كنتم تثقوا في كلامي، أنا أعلم بفضل سبحانه وتعالى أن ربنا قال مصر لا... أنتم تخططوا وتعملوا كل العفاريت اللي في الدنيا لكن مصر لأ، نجاها".

وتابع السيسي بالقول: "مصر كانت رايحة هتسقط من فوق الجبل، لكن ربنا مد إيده سبحانه، جابها من تحت وحطها تاني، وقال لكم خللي بالكم أنتم بقه يا مصريين"، على حد تعبيره.

أشاد الرئيس المصري خلال مداخلته بالحالات الإنسانية التي يعرضها البرنامج مثل التقرير عن بوسي سعد، الحدادة بالمنصورة، وقال: "بعتبرها فرصة جميلة وأنا أعمل وأشاهد التلفزيون وحريص على مشاهدة ما يفعله أبنائي وأهل بلدي، وبعدين لو فيه أي حاجة نقدر نعملها وطبعا نتشرف إننا نعملها".