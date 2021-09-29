الرئيس التونسي يكلّف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة

تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ويذكر أن الرئيس التونسي أصدر قرارات أثارت توترا سياسا في بلاده الشهر الماضي، أعلن فيها عن اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وعقّب حينها راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة في بيان قال فيه: "رئيس مجلس نوّاب الشّعب ينفي استشارته لتفعيل الفصل 80 من الدستور: يؤكد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب انه لم تقع استشارته البتة من قبل قيس سعيد رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك فهو ادعاء كاذب".

وتابع الغنوشي قائلا: "تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا بإذن الله تعالى".