تداول فيديو دهس في الكويت.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو المتداول نشرتها الداخلية الكويتية
صورة من مقطع الفيديو المتداول نشرتها الداخلية الكويتيةCredit: @Moi_kuw

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض شخص لدهس في مقطع أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية نشرت صورة من مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث تظهر فيها سيارة دفع رباعي رمادية اللون يقف أمامها شخص يرتدي سترة داكنة اللون.

وقالت الداخلية الكويتية في تعليق على الصورة التي نشرتها: "الإعلام الأمني: بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن حالة دهس لشخص في محافظة الأحمدي.. توضح الإدارة أن المصاب تم نقله إلى المستشفى والجاني قام بتسليم نفسه للجهات المعنية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

ولم تقدم الداخلية الكويتية في تعقيبها تفاصيل إضافية حول الحادث أو هوية الجاني.

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