حزب التجمع الوطني السعودي المعارض يكشف هوية أمينه العام الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، الثلاثاء، عن نتائج انتخاباته المبكرة بفوز عبدالله نجل الداعية الإسلامي سلمان العودة بمنصب الأمين العام خلفا ليحيى عسيري.

عاجل: يعلن #حزب_التجمع_الوطني ( #ناس ) عن نتائج انتخاباته المبكرة بفوز الدكتور عبدالله العودة @aalodah خلفاً للأستاذ يحيى عسيري @abo1fares الذي قاد فترة تأسيس الحزب وأسس للعمل السياسي فيه #من_أجل_وطن_ديمقراطي https://t.co/bn8MoPW13V

جاء ذلك في بيان للحزب قال فيه: "يعلن حزب التجمع الوطني (ناس) وبمبادرة من أمينه العام الحالي الأستاذ يحيى عسيري عن نتائج انتخاباته المبكرة لمنصب الأمانة العامة للحزب، وفوز الدكتور عبدالله العودة بالمنصب ليصبح الأمين العام بدءا من أول أيام نوفمبر 2021".

وكان ستة معارضين سعوديين مقيمين في الخارج، قد أعلنوا في سبتمبر/ أيلول 2020 عن تأسيس حزب التجمع الوطني المعارض، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر انه وبعد اقل من اسبوع على إعلان تأسيس الحزب أعلن عن انسحاب أحد الأعضاء الـ6 المؤسسين وهو أحمد المشيخص الذي كان من بين الموقعين على البيان التأسيسي إلى جانب كل من مضاوي الرشيد وسعيد الغامدي ويحيى عسيري وعبدالله العودة بالإضافة إلى عمر الزهراني.

وكانت CNN بالعربية قد تواصلت مع الحكومة السعودية بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان في المملكة للحصول على تعليق عقب إعلان تأسيس الحزب وبعض ما ورد في البيان التأسيسي دون رد.