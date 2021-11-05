أمير سعودي يغرد عن "تنكر غريب" بالتسجيل الصوتي لوزير خارجية لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على التسجيل الصوتي لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب وخصوصا فيما يتعلق بحديثه عن شربل وهبة والمخدرات.

كم هو غريب أن يتنكر الوزير من وقفات السعودية مع لبنان منذ عشرات السنين, حديثه عن اقالة شربل وهبة لا يعكس حديث دبلوماسي بل حديث تاجر يبحث عن المقابل وحديثه عن المخدرات كأنه تبرير وضوء أخضر لمن يصدرها, أين هي الحكومة اللبنانية عن هذه التصريحات؟؟ #وزير_خارجية_لبنان_يسي_للمملكة https://t.co/T8pcGJTL8R

جاء ذلك في تغريدة للأمير سطام حيث قال: "كم هو غريب أن يتنكر الوزير من وقفات السعودية مع لبنان منذ عشرات السنين، حديثه عن اقالة شربل وهبة لا يعكس حديث دبلوماسي بل حديث تاجر يبحث عن المقابل وحديثه عن المخدرات كأنه تبرير وضوء أخضر لمن يصدرها، أين هي الحكومة اللبنانية عن هذه التصريحات؟".

ويذكر أن قناة الإخبارية السعودية الرسمية، نشرت التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة عكاظ المحلية لوزير الخارجية اللبناني، وما قاله عن المملكة وأزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

ويذكر أن الوزير بوحبيب عقب على التسجيل الصوتي في بيان قال فيه: "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقررا موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين اول 2021، يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا لأجله.."

وتابع الوزير قائلا: "كنت اتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات.. مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع.. نأمل من كافة وسائل الاعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الاخوة والاشقاء العرب.."