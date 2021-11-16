دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا نسبوه لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي موجه إلى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي يعترض فيه على "محاولات إجباره على تقديم استقالته".

وزارة الإعلام اللبنانية ردت على البيان المتداول قائلة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، الاثنين: "دأبت مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي على بث بيانات مفبركة منسوبة الى وزير الاعلام جورج قرداحي، آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ’اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة‘".

وأضافت الإعلام اللبنانية: "تضمن البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الاعلام، ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لإدارة ازمة وسائل الاعلام، وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وان الوزير قرر اعادة هيكلة وزارة الاعلام".

وتابعت: "وزارة الإعلام، إذ تؤكد مجددا أن البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما، تلفت الى عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب الى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين لوزارة الإعلام أو ’الوكالة الوطنية للإعلام‘".