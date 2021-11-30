دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون حول تعرضه لـ"إهانة" من قبل صحفي سعودي دون اتخاذ أي إجراءات بحق الأخير، تفاعلا وساعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح غريب فهل الصحفي مسؤول متحدث بإسم السعودية؟ هل تجاهل العشرات من الإعلاميين والوزراء اللبنانيين الذين أساءُوا للسعودية بل أن نصر الله المتحالف معه أساء مراراً وتكراراً للسعودية ودعى لسفك الدم السعودي في النهاية كلامه ينطبق عليه المثل الشعبي جا يكحلها عماها https://t.co/cxC91Ztxsg

تصريحات عون أتت في مقابلة على قناة الجزيرة القطرية خلال الزيارة التي يقوم بها للدوحة، حيث علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على هذه التصريحات بتغريدة قال فيها: "تصريح غريب فهل الصحفي مسؤول متحدث باسم السعودية؟ هل تجاهل العشرات من الإعلاميين والوزراء اللبنانيين الذين أساءُوا للسعودية بل أن نصر الله المتحالف معه أساء مراراً وتكراراً للسعودية ودعى لسفك الدم السعودي في النهاية كلامه ينطبق عليه المثل الشعبي جا يكحلها عماها".

الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح فمن أساء للسعودية وزراء لبنانيون(شربل ، قرداحي -كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-) أما عن اساءات الصحفيين اللبنانيين للسعودية وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار! https://t.co/h5LuwYt2Vx

من جهته رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بتغريدة قال فيها: "الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح فمن أساء للسعودية وزراء لبنانيون (شربل ، قرداحي -كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-) أما عن اساءات الصحفيين اللبنانيين للسعودية وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار!".

وبما أنني لا أمثل الدولة ولست مسؤولًا حكوميًا فأقول كلام الرئيس صحيح فلم يُتخذ بحق الصحفي الإجراء المناسب وهو التقدير والشكر على ما سماه الرئيس بالإهانة بينما هو ليس كذلك فهو توضيح للحقائق وتسمية للأمور بمسمياتها!

وتابع الأمير عبدالرحمن بتغريدة منفصلة قائلا: "وبما أنني لا أمثل الدولة ولست مسؤولًا حكوميًا فأقول كلام الرئيس صحيح فلم يُتخذ بحق الصحفي الإجراء المناسب وهو التقدير والشكر على ما سماه الرئيس بالإهانة بينما هو ليس كذلك فهو توضيح للحقائق وتسمية للأمور بمسمياتها!".