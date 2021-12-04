نشر السبت ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ستساهم باستئناف الحوار بين لبنان والدول العربية عامة والسعودي خاصة، مشيرا إلى أنه سيفتح موضوع دعم المنطقة للبنان مع ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، وذلك أثناء مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه أمير قطر السبت.

وقال ماكرون: "لبنان كان جزءا من القضايا التي تطرقت لها مع أمير قطر"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا: "على الحكومة اللبنانية البدء بإجراء الإصلاحات الضرورية"، على حد تعبيره.

وتابع ماكرون، حسبما قالت مترجمة كانت تقف بجانبه: "استقالة وزير الإعلام، جورج قرداحي، تعيد فتح الباب أمام استئناف المحادثات بين لبنان والدول العربية والمملكة بشكل خاص"، حسب قوله.

وأردف الرئيس الفرنسي قائلا: "يجب أن تساعد دول المنطقة لبنان وأن تعيد فتح باب العمل الاقتصادي معه تناولت هذا الموضوع مع سمو أمير قطر وساتناوله مع سمو ولي العهد السعودي"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن قرداحي، الجمعة، عن استقالته من الحكومة على خلفية الأزمة بين السعودية ولبنان متمنيا أن يذكره الناس عندما تنتهي حرب اليمن، التي قال إنه دعا لنهايتها حبا بالشعب اليمني وبالسعودية والإمارات، حسبما قال في مؤتمره الصحفي.