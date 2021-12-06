دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب التوترات الدبلوماسية التي أحدثتها تصريحات أدلى بها حول الحرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات وقادت لاستقالته من منصبه الأسبوع الماضي.

#جورج_قرداحي يوجه رسالة للأمير #محمد_بن_سلمان : " تذكر ماضي والدك ولبنان يحفظ الجميل " #وهلق_شو @GKordahi @salibi_georges https://t.co/Ulp9B2JgYQ

الرسالة التي وجهها جورج قرداحي جاءت في مقابلة على قناة الجديد اللبنانية وأعاد نشرها على حسابة بتويتر، وقال فيها: "أقول لسمو الأمير محمد بن سلمان أنه لما تولى ولاية العهد أنا شخصيا وكثير من الناس استبشرنا كثير خاصة أنه بدأ عملية إصلاح وعملية تغيير في المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل.."

وتابع قائلا: "حتى أنا في إحدى المقابلات قلت إن هذا الأمير يبني الدولة السعودية الرابعة لأن الآن نحن عايشين في الدولة السعودية الثالثة التي أرسى دعائمها المغفور له الملك عبدالعزيز، فأنا أقول له (محمد بن سلمان) أنه بالهاشجاعة التي تصرف فيها في المملكة وبهذه الفروسية التي تصرف بها في المملكة وغيّر كل المفاهيم التي كانت سائدة يعني حرر كل شيء، بقدر أقول له ممكن هو بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن ويضع حد لهذه الحرب.."

وأضاف: "كرمال لبنان لازم يعرف ومن خلال والده الله يطول بعمره الملك سلمان الذي أمضى كثير أيام من شبابه هون في لبنان والذي كان عنده أصدقاء كثر من اللبنانيين وكان يحب اللبنانيين كثيرا أنه يرجع شوي يلتفت على لبنان ويتذكر ماضي والده في لبنان، ولبنان بلد ما بحياته بكل طوائفه وبكل أحزابه حتى الأحزاب التي هم يعارضوها كل لبنان بحبهم بحب المملكة العربية السعودية ولبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية لأن المملكة كانت دائما كانت تقف إلى جانب لبنان الوحيدة تقريبا في الملمات الكبرى التي كان يتعرض لها.."