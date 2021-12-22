نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بارك حساب "إسرائيل بالعربية"على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، فوز لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي الذي حقق ذهبية آسيا في وزن فوق 84 ك بعد هزيمته منافسه الإيراني سجاد جانج زاده.

وقال الحساب في تغريدة: "مبروك على الإنجاز الرياضي الذي حققه السعودي طارق حامدي في بطولة آسيا في الكاراتيه بعد هزيمة منافسه من إيران ووصول ٤ من صقور كاراتيه الأخضر إلى نهائيات آسيا لأول مرة في تاريخ الكاراتيه السعودي".

وكان الاتحاد السعودي للكاراتيه قال في تغريدة: "ما يرضى بغير الذهب أسد آسيا الذهبي طارق حامدي يعيد ذكريات أولمبياد طوكيو ويحقق ذهبية آسيا في وزن فوق 84 ك بعد هزيمة اللاعب الإيراني 4/0، في البطولة الآسيوية (19) للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان".

وأضاف: "إنجاز جديد يسجل للرياضية السعودية بتحقيق 19 ميدالية آسيوية في جميع الفئات لأول مرة في تاريخ الكاراتيه السعودي".

وكذلك قالت وزارة الرياضة السعودية، عبر حسابها على تويتر: "البطل طارق حامدي يحقق ذهبية منافسات القتال وزن فوق 84 ك في البطولة الآسيوية للكاراتيه المقامة في كازاخستان".

وأضافت: "وكذلك أبطالنا في الكاراتيه يحققون الفضية في ثلاث منافسات ياسر البارقي قتال - 55 ك وفهد الخثعمي قتال - 67 ك وسلطان الزهراني قتال - 75 ك"، وتابعت: "وبرونزية لصقور الكاراتيه في منافسات القتال الجماعي للكبار".