"إسرائيل بالعربية" ينشر صورة لعمل فني يدوي يصوّر مكة والمدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة لعمل فني يدوي يصور مكة والمدينة المنورة، عبر تويتر.

وذكر الحساب في تغريدة نُشرت يوم السبت أن المكتبة الوطنية في إسرائيل تحتفظ بهذا العمل الفني، الذي تضمنته مخطوطة عثمانية، تعود للعام 1795.

يُذكر، أنه وللمرة الأولى سيزور وفد يهودي السعودية في يناير/ كانون الثاني 2020 بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي، حسبما كان قد نقل حساب "إسرائيل بالعربية" عن أمين عام الرابطة الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى في مايو / أيار.

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.