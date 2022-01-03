التحالف بقيادة السعودية يعلن عن قيام الحوثي بقرصنة وخطف سفينة شحن مقابل الحديدة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن قيام جماعة الحوثي بقرصنة وخطف سفينة الشحن "روابي" مقابل منطقة الحديدة باليمن.

جاء ذلك بتغريدة عاجلة نشرتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية على صفحتها المعرفة بتويتر.

وقالت القناة في سلسلة تغريدات نقلا عن التحالف إن "السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى.." لافتة إلى أن "عملية القرصنة تكشف خطر الميليشيا على الملاحة البحرية في باب المندب".

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن "سفينة الشحن ذات النداء "روابي" وتحمل علم دولة الإمارات كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".

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