روسيا تواصل الانتشار في كازاخستان ضمن قوات "الأمن الجماعي" في مواجهة الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في غضون موجة احتجاجات عنيفة شهدتها كازاخستان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال "دعم دولة الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقُتل ما لا يقل عن 160 شخصًا واُعتقل قرابة 8 آلاف شخص على خلفية احتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود، اندلعت في الدولة الواقعة في وسط آسيا الأسبوع الماضي، حسبما قالت السلطات.

وأطلع توكاييف الشيخ محمد بن زايد "على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد، وعبر سموه عن ثقته في قدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت".

من جانبه، شكر الرئيس الكازاخستاني الشيخ محمد بن زايد "لموقفه ومساندته لكازاخستان.. منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات".

ويوم الاثنين، قالت الحكومة الكازاخية إن الوضع أصبح تحت السيطرة أكثر فأكثر.

وكان رئيس البلاد توكاييف، ألقى باللوم على الأقل - إلى حد ما - على القوى الخارجية لوقوفها وراء تلك الاحتجاجات التي حدثت هناك الأسبوع الماضي.