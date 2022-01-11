سفير السعودية بمصر ينشر صورا مع وائل الابراشي بعد وفاته ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، صورا مع الإعلامي المصري، وائل الابراشي، الذي وافته المنية، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

رحم الله الصديق وائل الابراشي، كان انيقاً ودوداً بشوشاً، مفعماً بالحياة والنشاط .. لم تمهله #كورونا لتطفئ وهجه. خالص التعازي لاسرته، والاسرة الاعلامية المصرية، و لـ #مصر الشقيقة في فقيدها، سائلاً المولى عز وجل أن يبدل معاناته الطويلة مع المرض اجوراً وحسنات برحمته وغفرانه. https://t.co/XbRJrVBEZ9

الصور نشرها السفير السعودي على صفحته المعرّفة بتويتر، قائلا بتعليق: "رحم الله الصديق وائل الابراشي، كان انيقاً ودوداً بشوشاً، مفعماً بالحياة والنشاط.. لم تمهله كورونا لتطفئ وهجه.. خالص التعازي لاسرته، والاسرة الاعلامية المصرية، ولمصر الشقيقة في فقيدها، سائلاً المولى عز وجل أن يبدل معاناته الطويلة مع المرض اجوراً وحسنات برحمته وغفرانه".

وأُصيب الإبراشي بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وظل في المستشفى لمدة 8 شهور على الأقل قبل خروجه منه، وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤولون صحيون في مصر إن الحالة الصحية للإبراشي مستقرة، وأنه يتعافى من الإصابة.

وسبق للأبراشي أن تولى رئاسة صحيفة "صوت الأمة" وله العديد من الكتابات الصحفية، فيما أٌقيمت ضده العديد من القضايا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، كان آخرها اتهامه بالتحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية، وحصل فيها على البراءة.