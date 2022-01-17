نشر الاثنين ، 17 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح بالإضافة إلى حريق "بسيط" في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي.

وقالت الشرطة: "انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح"، وفقا لوكالة انباء الإمارات الرسمية (وام).

وأضافت الشرطة قائلة إن حريقا "بسيطا" وقع في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي مؤكدة عدم وجود أضرار ناجمة عن الحادثتين.

وكشفت الشرطة أن انفجار الصهاريج الثلاثة ناجم عن حريق وقع في منطقة "آيكاد 3" في المصفح بالقرب من خزانات شركة أدنوك البترولية.

أشارت التحقيقات الأولية إلى "رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".

وأكدت الشرطة أن الجهات المختصة أُرسلت للتعامل مع الحريقين وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الحادثتين.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.