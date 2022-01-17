الحوثيون يتبنون هجوم أبوظبي.. ويعلنون تفاصيل عملية "إعصار اليمن"

نشر الاثنين ، 17 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم القوات اليمنية الموالية للحوثيين إن عملية "إعصار اليمن" استهدفت منشآت إماراتية في أبوظبي ودبي بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار، الاثنين.

وأوضح يحيى سريع، في بيان نقلته، أن "عملية إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة".

ويوم الاثنين، قُتل 3 أشخاص في هجوم أدي إلى انفجار 3 صهاريج وقود في مستودع بمنطقة المصفح، إضافة إلى استهداف منطقة في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء.

ولم تبلغ السلطات الإماراتية عن وقوع هجمات أخرى غير التي استهدفت أبوظبي.

وأضاف سريع أن العملية "حققت أهدافها بنجاح تمت العملية الموفقة بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "ردًا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي نفذنا بعونِ اللهِ تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة".

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية الموالية للحوثيين إنها "لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة".

وتابع المتحدث: "القوات المسلحة تعلن الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن"، حسب قوله.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم، وأكدت أنه "لن يمر دون عقاب"، قائلة إنها "تحتفظ بحق الرد"، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.