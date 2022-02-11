حمد بن جاسم يوضح موقفا "أحرج فيه" مادلين أولبرايت بسبب وزنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، موقفا له مع مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الامريكية بعهد الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون.

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جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة القبس تنشرها الأخيرة على أجزاء، حيث قال: "علاقتي مع أولبرايت علاقة قوية لكن أنا يمكن الثقافة عندي أنه المرأة الأمريكية أو الأوروبية ما تقول لها أن وزنك زائد، لازم تقول لها انت نحفتي شو مسوية.."

وأضاف: "أنا شفتها قلت لها انت -وهي فعلا كان زايد وزنها- أنت زايد وزنك زيادة شو الي خلا وزنك يزيد بهذه الطريقة؟ فهي هنا زعلت وأخذت الموضوع بشكل جدي وبعدين كانت العلاقة متوترة فترة لأنها قالت أن أنا أحرجتها أمام الناس.."

وتابع المسؤول القطري الأسبق: "أنا ماكنت يعني يمكن خلاف ثقافي أو ثقافات في طريقة طرح الموضوع وبعدين تدخل مارتن إندك عشان يهدي الأمور ويحل الموضوع كان صديق لي وكان هو مساعد الوزيرة.."