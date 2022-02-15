دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارته الأولى من نوعها إلى الإمارات منذ نحو 10 سنوات، بأنها ناجحة.

وفي ختام زيارته بدأها الاثنين، كتب أردوغان في حسابه عبر تويتر: "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وجاءت زيارة أردوغان إلى الإمارات بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وأظهرت لقطات تليفزيونية لحظة استقبال الشيخ محمد بن زايد أردوغان في قصر الوطن، الاثنين.

وقال أردوغان في تويتر، الثلاثاء: "خلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".

ويبلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لأردوغان.

وأضاف أردوغان: "نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا. نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا "كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

وسبق أن أدانت أنقرة هجمات شنها الحوثيون في اليمن على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. في حين تواجه تركيا أزمة اقتصادية مع انخفاض قيمة الليرة التركية.

وقال أردوغان "نرحب بالإرادة المتبادلة فيما يتعلق بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في علاقات التعاون بيننا والمضي قدما في ذلك".