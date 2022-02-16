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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، تفعيها لحملات توعوية في المجمعات التجارية بالعاصمة، الرياض.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ذكرت فيه: "فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، ممثلة بمراكزها الإشرافية حملات الرئاسة العامة التوعوية في المجمعات التجارية وعبر السيارات الرسمية التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند".

وأكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، محمد القرني، وفق ما نقلته الوكالة "حرص هيئة الرياض على تفعيل البرامج التوعوية التي تخدم المجتمع وتسهم في بث القيم والمبادئ الإسلامية".

من جانبه بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله الشبانات أن "فرع الرئاسة العامة بهيئاته والمراكز التابعة له، من مهامه نشر العبارات التوعوية المعتمدة من الرئاسة، والتي تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات"، وفقا للوكالة السعودية.