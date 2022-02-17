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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كلّف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الخميس، الشيخ أحمد ناصر الحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وذلك وفقًا لما أعلنه الناطق بإسم الحكومة، طارق المزرم.

تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية #CGCKuwait https://t.co/1F34yG0zNc

وأضاف المزرم في بيان نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أن أمير البلاد كلّف أيضا محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

جاء ذلك عقب قبول أمير الكويت لاستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر علي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.