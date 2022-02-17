أمير الكويت يكلّف الشيخ أحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة ومحمد الفارس بحقيبة الداخلية بالوكالة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كلّف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الخميس، الشيخ أحمد ناصر الحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وذلك وفقًا لما أعلنه الناطق بإسم الحكومة، طارق المزرم.

وأضاف المزرم في بيان نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أن أمير البلاد كلّف أيضا محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

جاء ذلك عقب قبول أمير الكويت لاستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر علي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

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