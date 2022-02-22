بشار الأسد يعلن دعمه لقرار بوتين الاعتراف باستقلال أراضي شرقي أوكرانيا الانفصالية

الشرق الأوسط
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بشار الأسد يعلن دعمه لقرار بوتين الاعتراف بأراضي شرقي أوكرانيا الانفصالية
Credit: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده مستعدة للعمل على "بناء علاقات" مع الأراضي الأوكرانية الشرقية الانفصالية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بما تسميان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المدعومتين من روسيا، كمناطق مستقلة، حسب بيان للرئاسة السورية.

وأضاف البيان أن الأسد التقى بوفد روسي وممثلين عن "جمهورية دونيتسك الشعبية" المدعومة من روسيا في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وعرض بعد ذلك الاعتراف بالمناطق وبناء العلاقات.

وجاء في بيان الرئاسة السورية أن سوريا تؤكد استعدادها للعمل على بناء وتعزيز العلاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

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روسيا هي أقوى داعم للأسد، حيث ساعدت في إخماد تمرد ضد الرئيس السوري عندما تدخلت نيابة عنه في 2015.

كما نقل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، دعم سوريا لخطوة بوتين، قائلا "أريد أن أقول إن سوريا تدعم بالكامل قرار بوتين" أثناء حديثه في منتدى حول روسيا يوم الاثنين.

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