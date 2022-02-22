"غير مقبول".. أردوغان ينتقد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك في شرقي أوكرانيا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالأراضي الأوكرانية الشرقية الانفصالية، واصفا إياه بأنه "غير مقبول".

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة إلى السنغال يوم الثلاثاء "قرار روسيا الاعتراف بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يتعارض مع اتفاقيات مينسك".

وأضاف: "تم التأكيد على أن هذا القرار يشكل انتهاكًا واضحًا لوحدة أوكرانيا السياسية وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقال أردوغان "نعتبر قرار روسيا هذا غير مقبول".

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ودعا الزعيم التركي الأطراف إلى "احترام الفطرة السليمة"، وأعلن أن تركيا منفتحة على حضور اجتماع القمة الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أردوغان أن تركيا تتخذ الاحتياطات في حالة تصاعد العداء حول البحر الأسود.

وقال: "بما أننا دولة على البحر الأسود، يجب اتخاذ العديد من الاحتياطات".

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