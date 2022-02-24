أمير قطر يتلقى اتصالا من رئيس أوكرانيا.. هذا ما دار بينهما

شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، وذلك بعد إعلان بدء العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها فلاديمير بوتين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن "الرئيس الأوكراني أطلع سمو الأمير، على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، وفي هذا الصدد دعا سموه جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد أمير قطر وفقا لما نقلته الوكالة على "ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم".

وأكد أمير قطر على "موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية"، وفقا لما نقلته الوكالة القطرية في تقريرها.