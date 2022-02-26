العراق يتخذ إجراء مع النساء الأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم

ماكرون يتحدث عن التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية أنها ستمنح تأشيرات الدخول فورا للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك: "وجهنا سفاراتنا في روسيا وبولندا والمجر ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي المكالمات من أولئك الذين يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".

وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، هناك 5537 عراقيا في أوكرانيا، بينهم 450 طالبا، وتلقت وزارة الخارجية 76 طالبا لمغادرة أوكرانيا حتى الآن.