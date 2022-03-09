دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب دبلوماسي أمريكي سابق على تقرير أثار ضجة نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية زعمت فيها رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لمكالمات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بضوء الأزمة الأوكرانية.

Biden Administration spent its first year empowering the Houthis and Iran and these two oil-rich Arab states can't show their appreciation? What a shocking surprise. https://t.co/P9vtuJe3n9

الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو كيغيل فيرنانديز، ربط الموقف السعودي الإماراتي بموقف الإدارة الأمريكية من جماعة الحوثي في اليمن وإيران، حيث كتب بتغريدة: "أمضت إدارة بايدن عامها الأول في تمكين الحوثيين وإيران وهاتين الدولتين العربيتين الغنيتين بالنفط لا تظهرا تقديرهما؟ يا لها من مفاجأة صادمة".

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع السلطات السعودية والإماراتية للحصول على تعليق حول تقرير الصحيفة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "قال مسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة إن البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس بايدن والزعماء الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط".

وتابعت الصحيفة: "قال المسؤولون إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون السعوديون والإماراتيون أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم. للسياسة الأمريكية في الخليج".