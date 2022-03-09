سيناتور يوضح "رسالة" السعودية والإمارات بمزاعم رفض محمد بن سلمان ومحمد بن زايد اتصال بايدن

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو على التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي زعمت فيه أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد "رفضا" اتصالات من الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتهدئة أسعار النفط بضوء الأزمة الأوكرانية.

وقال روبيو في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "آمل أن يعيد السعوديون والإماراتيون النظر.. لكن الرسالة هنا إلى بايدن واضحة للغاية.. إذا كنت ستطالبهم بممارسة ’ضبط النفس‘ عندما يتعرضون للهجوم من قبل إيران، فسوف يمارسون أيضًا ’ضبط النفس‘ عندما تهاجم روسيا دولة أوروبية".

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وفي تغريدة منفصلة قال روبيو: "يعتقد بوتين أن مصيره هو استعادة روسيا كقوة عظمى.. إنه يعتقد أنهم لا يمكن أن يكونوا قوة عظمى بدون أوكرانيا وكان الغزو هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.. كان يتوقع القليل من المقاومة والنصر السريع.. والآن يدرك أنه في ورطة إذا كان ينظر إليه على أنه يتراجع".

ويذكر أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإماراتية رد على طلب من CNN للتعليق على تقرير وول ستريت جورنال، قائلا إن "الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تواصل للعمل على جدولة وقت للمكالمة".

وتواصلت CNN مع السلطات السعودية للتعليق على تقرير الصحيفة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
 

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