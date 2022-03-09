دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية المواطن السعودي، ناصر الشمري، المحتجز بأوكرانيا بعد نقل صحيفة سبق المحلية بالمملكة بتقرير مناشدته المسؤولين لمساعدته ومزاعم نشرها بفيديو متداول بأن "السلطات (الأوكرانية) ترغمه على القتال في الحرب ضد روسيا".

السفارة السعودي بأوكرانيا ردت ببيان جاء فيه: "أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوكرانيا بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من جمهورية أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية".

بيان من السفارة حول مستجدات إجلاء المواطنين السعوديين في #أوكرانيا https://t.co/7byy80maeI

وأشارت السفارة إلى أنها "قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا"، مؤكدة بأنه "يجري العمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين السعوديين، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة، وتقوم بعثات المملكة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن".

وتابعت قائلة أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي".