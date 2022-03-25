أبرز صور أردوغان بقمة الناتو وما أكده حول موقف تركيا من روسيا وأوكرانيا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والوفد الرفيع الذي ترأسه إلى قمة الناتو حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قال فيه وفقا لما نقلته الرئاسة التركية: "تجمعنا شراكة استراتيجية مع أوكرانيا بالإضافة إلى علاقاتنا الوثيقة والمتجذرة والمتعددة الأبعاد. كما أننا حريصون على إقامة حوار بناء على أساس الثقة المتبادلة مع جارتنا الأخرى روسيا. نحن على اتصال وثيق مع البلدين من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".

وتابع قائلا إن "دعم تركيا لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها منذ عام 2014 معروف من قبل الجميع. لقد ذكرنا في كل فرصة أننا لم ولن نعترف بضم شبه جزيرة القرم. وخلال القمة، أكدت مجددًا بقوة دعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا. إن موقف تركيا من هجوم روسيا على أوكرانيا واضح ويتماشى مع هذه السياسة المبدئية التي تتبعها".

وأشار إلى أن "الدمار والمأساة الإنسانية التي سببتها الحرب واضحة للعيان"، لافتًا إلى أن "المدن المدمرة والمستشفيات والمدارس والمنازل التي تحولت إلى أنقاض واللاجئين الذين حزموا كيانهم كله في حقيبة يذكرنا بالوجه المرير للحروب.."

واستطرد قائلا: "لسوء الحظ، يزداد الدمار الذي خلفته الحرب على كلا الجانبين مع استمرار النزاعات.. أوكرانيا وروسيا دولتان جارتان لنا من البحر الأسود".

وأضاف: "" تجمعنا شراكة استراتيجية مع أوكرانيا بالإضافة إلى علاقاتنا الوثيقة والمتجذرة والمتعددة الأبعاد. كما أننا حريصون على إقامة حوار بناء على أساس الثقة المتبادلة مع جارتنا الأخرى روسيا. نحن على اتصال مكثف مع البلدين من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن ونتابع المفاوضات بين الطرفين عن كثب وندعمها".

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