ماذا سيحل ببوتين إن قرر استخدام سلاح نووي؟ مسؤول سابق في الناتو يوضّح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو أحدهما يظهر لغة جسد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وتعليق زعيم المعارضة البريطانية السابق، نايجل فراج.

Take your hands out of your pockets, Johnson! https://t.co/SluaIufd8d

ونشر نايجل فراج مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "أخرج يديك من جيبك جونسون".

لا أحد يريد التحدث إلى بوريس #جونسون. #بريطانيا. No one wants to talk to Boris #Johnson #Britain https://t.co/oKUYgA4R3m

وفي مقطع الفيديو الآخر أبرز نشطاء جونسون يقف وحيدا في حين يتحدث عدد من رؤساء وقادة الدول حوله خلال بروتوكول التقاط الصورة الجماعية التذكارية للقمة.

#متداول: #فيديو لـ #رئيس_الوزراء #بوريس_جونسون خلال #الصورة الجماعية لـ #الناتو https://t.co/LG6PabOxef

وكان جونسون قد قال في مؤتمر لحزب المحافظين في منطقة بلاكبول، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "ذعر تام" من فكرة ثورة في موسكو.

الوحدة الأطلسية بأبها حلة ...😏 للعبرة: جونسون رئيس حكومة الدولة التي كانت تسمى الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس...العالم يتغير وأميركا على ذات الطريق...والله🙄 #عجبي https://t.co/ECXNnkM0p6

وقال جونسون في خطابه، الذي تم بثه على صفحة حزب المحافظين على تويتر: "لماذا قرر غزو هذا البلد البريء تماما؟ لم يكن يعتقد حقًا أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، كان يعلم جيدًا أنه لا توجد خطة لوضع صواريخ على الأراضي الأوكرانية".