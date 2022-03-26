دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا التي بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي بأنها "حرب غير عادلة" مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الملايين من اللاجئين والضعفاء.

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جاء ذلك في كلمة القاها أمير قطر في افتتاح منتدى الدوحة في الـ20، السبت، حيث قال: "على المستوى السياسي والأمني فإنه يؤسفنا أن نرى تقلصا في المساحات السياسية والدبلوماسية لصالح التمدد العسكري والحلول المسلحة وقد بدأت عسكرة الحلول بالتنامي لتصل واحدة من أصعب ذروتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية.."

وتابع الشيخ تميم قائلا: "من هنا فإنني أوكد على موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف وترويع المدنيين والاعتداء على سيادة الدول وكل ما من شأنه أن يشكل خرقا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.."

وأضاف: "نحن نتضامن مع الملايين من الأبرياء واللاجئين ضحايا هذه الحرب غير العادلة والحسابات الجيوسياسية.."