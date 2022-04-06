أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير التجارة والاقتصاد اللبناني أمين سلام، لشبكة CNN، إن لبنان، الذي فقد احتياطياته من القمح في أعقاب انفجار ميناء بيروت الذي حدث عام 2020 ، يكافح لإيجاد أسواق جديدة للقمح من أجل الخبز بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأضاف سلام، لمراسلة شبكة CNN بيكي أندرسون، أن لبنان يستورد 80٪ من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا، وهو "الدولة الأكثر ضعفاً" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب ضعف اقتصاده.

وتابع: "لقد كنا على اتصال بعدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والهند وكازاخستان لأننا نحتاج إلى كميات صغيرة بالنظر إلى حجم سكان لبنان".

وذكر أن الدولة اللبنانية تبحث عن دعم من منتجي القمح هؤلاء في الوقت الذي تكافح فيه التحديات المتعلقة بالاقتصاد وانخفاض القوة الشرائية.

وتابع: "لبنان لم يتعاف بعد من التضخم العالمي في المواد الغذائية والسلع بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والآن لدينا هذه المشكلة التي تزيد من صعوبة الموقف في وقت يعاني فيه لبنان من الاقتصاد".

وقال سلام إن وفدا تفاوضيا من صندوق النقد الدولي موجود حاليا في لبنان ويلتقي بالمسؤولين في اجتماعات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ الاقتصاد، وأضاف: "نأمل أن يكون لدينا اتفاق في القريب العاجل".

وتابع: "نحن نعلم أن احتياطياتنا في وضع صعب للغاية، لكننا على ثقة تامة من أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيساعد لبنان على الخروج من الأزمة".

ونفى سلام إفلاس مصرف لبنان المركزي، لكنه قال إنه "من المهم للغاية أن نكون مع صندوق النقد الدولي الآن لتجنب هذا الوضع الصعب".